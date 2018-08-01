”مسام“ تنتزع 919 لغم خلال اسبوعين

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات

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تمكن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال أسبوعين من نزع 919 لغماً وعبوة ناسفة في تعز والساحل الغربي وشبوة وصعدة ومأرب.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن مدير عام المشروع في اليمن، أسامة القصيبي، أن الميليشيات زرعت مليون لغم في الأراضي اليمنية خلال ثلاث سنوات خلفت 1194 من الضحايا الأبرياء حتى الآن بينهم 216 طفلا.

واشار إلى أن معظم هذه الألغام مضادة للآليات والأفراد ومحرمة دوليا ومن مصادر مختلفة إلى جانب ألغام محلية الصنع أو الإيرانية المنشأ وعددها 288 لغما.

ونوه إلى تطوير الميليشيات الإنقلايبة في إطار استهدافها المدنيين الأبرياء وترويعهم الألغام المضادة للمركبات وتحويلها إلى ألغام مضادة للأفراد ليتسنى لها استخدامها في مشروعها الطائفي التوسعي القائم على الإرهاب وتخويف الآمنين.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" هو مشروع إنساني أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية يوم 25 يونيو الماضي بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الانقلابيون الحوثيون وأودت بحياة الكثير من اليمنيين الأبرياء .