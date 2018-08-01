الصحة العالمية تدشن حملة تطعيم الكوليرا في محافظتين

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، تدشين حملة تطعيم ضد مرض الكوليرا في محافظتين باليمن.

وذكرت المنظمة عبر حساب مكتبها في اليمن على موقع "تويتر"، أنه "تم تدشين حملة تحصين ضد الكوليرا في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة (غرب)، ومديرية حزم العدين في محافظة إب (وسط)".

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى حماية السكان ضد هذا المرض القاتل.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصحية في اليمن تنفذ الحملة بدعم من البنك الدولي، وحلف اللقاح العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ومحافظتا الحديدة وإب، هما من أكثر المحافظات التي تأثرت بوباء الكوليرا، بحسب تقارير سابقة للصحة العالمية.

كانت المنظمة حذرت قبل أيام، من أن مرض الكوليرا في اليمن لا يزال يشكل تهديدا لملايين السكان.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت "يونيسف" أن وفيات وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 2300 حالة خلال أكثر من عام.

وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء نفسه، وصل أكثر من مليون و118 ألف حالة، خلال الفترة ذاتها.