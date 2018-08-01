الصحة العالمية تدشن حملة تطعيم الكوليرا في محافظتين مواجهات مشتعلة غربي تعز والجيش يدحر المليشيا الاتحاد الأوربي: 22مليون يمني بحاجة للمساعدة جراء الحرب تجدد الاحتجاجات الإيرانية في عدداً من المحافظات وسط أنباء عن سقوط قتلى واعتقال العشرات مقتل وإصابة أكثر من 30 شخص في انقلاب حافلة بمصر رئيس الأركان يشدد على مضاعفة الجهود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الجوف معارك مشتعلة وعشرات القتلى والجرحى من نصيب مليشيات الانقلاب مليشيا الحوثي تعتقل 10 عرسان بالبيضاء.. ماهي تهمتهم؟ بكين تعلن عن استعدادها لفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية بقية 60 مليار دولار «علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على استكمال المهام الموكلة إليه
أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، تدشين حملة تطعيم ضد مرض الكوليرا في محافظتين باليمن.
وذكرت المنظمة عبر حساب مكتبها في اليمن على موقع "تويتر"، أنه "تم تدشين حملة تحصين ضد الكوليرا في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة (غرب)، ومديرية حزم العدين في محافظة إب (وسط)".
وأوضحت أن الحملة تهدف إلى حماية السكان ضد هذا المرض القاتل.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصحية في اليمن تنفذ الحملة بدعم من البنك الدولي، وحلف اللقاح العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
ومحافظتا الحديدة وإب، هما من أكثر المحافظات التي تأثرت بوباء الكوليرا، بحسب تقارير سابقة للصحة العالمية.
كانت المنظمة حذرت قبل أيام، من أن مرض الكوليرا في اليمن لا يزال يشكل تهديدا لملايين السكان.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت "يونيسف" أن وفيات وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 2300 حالة خلال أكثر من عام.
وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء نفسه، وصل أكثر من مليون و118 ألف حالة، خلال الفترة ذاتها.