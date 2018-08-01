الصحة العالمية تدشن حملة تطعيم الكوليرا في محافظتين مواجهات مشتعلة غربي تعز والجيش يدحر المليشيا الاتحاد الأوربي: 22مليون يمني بحاجة للمساعدة جراء الحرب تجدد الاحتجاجات الإيرانية في عدداً من المحافظات وسط أنباء عن سقوط قتلى واعتقال العشرات مقتل وإصابة أكثر من 30 شخص في انقلاب حافلة بمصر رئيس الأركان يشدد على مضاعفة الجهود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الجوف معارك مشتعلة وعشرات القتلى والجرحى من نصيب مليشيات الانقلاب مليشيا الحوثي تعتقل 10 عرسان بالبيضاء.. ماهي تهمتهم؟ بكين تعلن عن استعدادها لفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية بقية 60 مليار دولار «علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على استكمال المهام الموكلة إليه
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب أخرين، يوم السبت 4أغسطس/آب2019 خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني غربي محافظة تعز.
وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا في منطقة جواعة و محيط جبل العويد بجبهة مقبنة بعد ان هاجمت مليشيا مواقع في تلك المناطق.
وأكد المركز ان قوات الجيش تصدت للهجوم وكبدت المليشيا الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها.
ولفت المصدر الى ان قوات الجيش تمكنت من أسر 2 من عناصر المليشيا المهاجمة.
كما تمكنت قوات الجيش من افشال محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في حي الزهراء شمال شرق المدينة وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.