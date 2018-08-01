مواجهات مشتعلة غربي تعز والجيش يدحر المليشيا

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب أخرين، يوم السبت 4أغسطس/آب2019 خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني غربي محافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا في منطقة جواعة و محيط جبل العويد بجبهة مقبنة بعد ان هاجمت مليشيا مواقع في تلك المناطق.

وأكد المركز ان قوات الجيش تصدت للهجوم وكبدت المليشيا الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها.

ولفت المصدر الى ان قوات الجيش تمكنت من أسر 2 من عناصر المليشيا المهاجمة.

كما تمكنت قوات الجيش من افشال محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في حي الزهراء شمال شرق المدينة وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.