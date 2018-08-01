الاتحاد الأوربي: 22مليون يمني بحاجة للمساعدة جراء الحرب

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال الاتحاد الأوروبي إن 22مليون يمني اصبحوا بحاجة للمساعدة نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 3سنوات.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له بموقعه الرسمي إن الأزمة التي تمر بها اليمن تعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولفت الى أن قصف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تسبب للمدنيين الكثير من المعاناة، وكذلك الهجمات التي تسببت في تدمير المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه والموانئ والمطارات، معبرا عن ادانته لتلك الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع نهاية للمعاناة الشديدة للشعب اليمني هو الحل السياسي المتفاوض عليه.