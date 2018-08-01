الصحة العالمية تدشن حملة تطعيم الكوليرا في محافظتين مواجهات مشتعلة غربي تعز والجيش يدحر المليشيا الاتحاد الأوربي: 22مليون يمني بحاجة للمساعدة جراء الحرب تجدد الاحتجاجات الإيرانية في عدداً من المحافظات وسط أنباء عن سقوط قتلى واعتقال العشرات مقتل وإصابة أكثر من 30 شخص في انقلاب حافلة بمصر رئيس الأركان يشدد على مضاعفة الجهود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الجوف معارك مشتعلة وعشرات القتلى والجرحى من نصيب مليشيات الانقلاب مليشيا الحوثي تعتقل 10 عرسان بالبيضاء.. ماهي تهمتهم؟ بكين تعلن عن استعدادها لفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية بقية 60 مليار دولار «علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على استكمال المهام الموكلة إليه
قال الاتحاد الأوروبي إن 22مليون يمني اصبحوا بحاجة للمساعدة نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 3سنوات.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له بموقعه الرسمي إن الأزمة التي تمر بها اليمن تعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولفت الى أن قصف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تسبب للمدنيين الكثير من المعاناة، وكذلك الهجمات التي تسببت في تدمير المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه والموانئ والمطارات، معبرا عن ادانته لتلك الهجمات التي تستهدف المدنيين.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع نهاية للمعاناة الشديدة للشعب اليمني هو الحل السياسي المتفاوض عليه.