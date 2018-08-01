تجدد الاحتجاجات الإيرانية في عدداً من المحافظات وسط أنباء عن سقوط قتلى واعتقال العشرات مقتل وإصابة أكثر من 30 شخص في انقلاب حافلة بمصر رئيس الأركان يشدد على مضاعفة الجهود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الجوف معارك مشتعلة وعشرات القتلى والجرحى من نصيب مليشيات الانقلاب مليشيا الحوثي تعتقل 10 عرسان بالبيضاء.. ماهي تهمتهم؟ بكين تعلن عن استعدادها لفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية بقية 60 مليار دولار «علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على استكمال المهام الموكلة إليه اجتماع أمني بتعز يبحث استقرار الأمن في المحافظة اللواء أمين العكيمي في قصر المعاشيق بعدن .. وهادي ينتصر لمحافظة الجوف أرضا وانسانا .. تفاصيل لقاء من نوع أخر لوليد بن طلال يعلن عن صفقة جديدة.. ما قيمتها؟
تجددت الاحتجاجات الليلية في محافظتي أصفهان وشيراز، وتوسعها لتشمل مدينة قم شمالي البلاد، وسط أنباء عن سقوط قتيل واعتقال العشرات.
وهاجم المئات من المتظاهرين حوزة علمية في بلدة اشتهارد في محافظة كرج غرب طهران، وسط استمرار تحركات احتجاجية متفرقة في البلاد على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مدير الحوزة حجة الإسلام هندياني، أن "زهاء 500 متظاهر هاجموا المدرسة مساء الجمعة، محاولين كسر أبوابها وإحراق محتوياتها".
وما يميز الاحتجاجات الحالية هو أن الإيرانيين يترقبون بقلق التداعيات الاقتصادية لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلادهم ابتداء من الثلاثاء بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتوعدها بفرض عقوبات يكون لها "أثر شديد" على إيران على مرحلتين الأولى في السابع من أغسطس الجاري، والثانية في الخامس من نوفمبر المقبل.