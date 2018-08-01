تجدد الاحتجاجات الإيرانية في عدداً من المحافظات وسط أنباء عن سقوط قتلى واعتقال العشرات

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تجددت الاحتجاجات الليلية في محافظتي أصفهان وشيراز، وتوسعها لتشمل مدينة قم شمالي البلاد، وسط أنباء عن سقوط قتيل واعتقال العشرات.

وهاجم المئات من المتظاهرين حوزة علمية في بلدة اشتهارد في محافظة كرج غرب طهران، وسط استمرار تحركات احتجاجية متفرقة في البلاد على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مدير الحوزة حجة الإسلام هندياني، أن "زهاء 500 متظاهر هاجموا المدرسة مساء الجمعة، محاولين كسر أبوابها وإحراق محتوياتها".

وما يميز الاحتجاجات الحالية هو أن الإيرانيين يترقبون بقلق التداعيات الاقتصادية لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلادهم ابتداء من الثلاثاء بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتوعدها بفرض عقوبات يكون لها "أثر شديد" على إيران على مرحلتين الأولى في السابع من أغسطس الجاري، والثانية في الخامس من نوفمبر المقبل.