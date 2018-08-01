مقتل وإصابة أكثر من 30 شخص في انقلاب حافلة بمصر

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت مصادر أمنية وطبية بمصر إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في محافظة مطروح بغرب البلاد.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني للوكالة إن الحافلة كانت في طريقها من مرسى مطروح إلى مدينة الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية المجاورة. وتطل المحافظتان على البحر المتوسط.