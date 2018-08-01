رئيس الأركان يشدد على مضاعفة الجهود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، على مضاعفة الجهود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات.

وأكد رئيس الأركان خلال اجتماعه اليوم بعدد من رؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، ومدير ديوان عام وزارة الدفاع، والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، وعدد من أركان ديوان وزارة الدفاع، على أهمية مضاعفة الجهود وتلافي جوانب القصور وتكثيف التواصل مع المناطق العسكرية لتنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل اللوائح المعمول بها في القوات المسلحة لما من شأنه ترسيخ العمل المؤسسي وتفعيل الهياكل التنظيمية للمؤسسة العسكرية.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد اللواء العقيلي استمرار العمليات العسكرية بدعم وإسناد من الأشقاء في التحالف العربي حتى تحرير ما تبقى من المناطق وتخليص المواطنين من بطش المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيًا.



وخلال الاجتماع قدم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر إيجازاً عن سير العمل والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية كل في مجال اختصاصه، كما ناقش المعالجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وبما يوكب عملية بناء الجيش ومواصلة عملية التحرير.