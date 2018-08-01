الجوف معارك مشتعلة وعشرات القتلى والجرحى من نصيب مليشيات الانقلاب مليشيا الحوثي تعتقل 10 عرسان بالبيضاء.. ماهي تهمتهم؟ بكين تعلن عن استعدادها لفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية بقية 60 مليار دولار «علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على استكمال المهام الموكلة إليه اجتماع أمني بتعز يبحث استقرار الأمن في المحافظة اللواء أمين العكيمي في قصر المعاشيق بعدن .. وهادي ينتصر لمحافظة الجوف أرضا وانسانا .. تفاصيل لقاء من نوع أخر لوليد بن طلال يعلن عن صفقة جديدة.. ما قيمتها؟ انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. تعرف على أسعار الصرف «بن دغر» يقود محادثات في «عمَّان» ومصادر تكشف عن «لقاءات» ستحتضنها «لندن».. تفاصيل من هو الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل الذي بكته مأرب وودعته اليمن ؟
تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، لليوم الرابع على التوالي.
وتمكنت قوات الجيش، خلال اليومين الماضيين، من تحرير عدد من المواقع المهمة في منطقتي سداح وملحان بذات المديرية، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن حصيلة خسائر المليشيات بلغت في جبهة المصلوب نحو 50 قتيلاً وعشرات الجرحى والأسرى إضافة إلى خسائر في المعدات القتالية ومنها: تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة.
وأضاف المركز بأن المعارك لاتزال مستمرة في عدة جبهات بمحافظة الجوف وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات الانقلابية وفرار جماعي لعناصرها مخلفين وراءهم عشرات القتلى والجرحى.
وناشد مصدر عسكري منظمة الصليب الأحمر الدولية والجهات ذات العلاقة بانتشال جثث عناصر المليشيات التي لا تزال متناثرة حتى اللحظة في عدد من المناطق.