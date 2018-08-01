مليشيا الحوثي تعتقل 10 عرسان بالبيضاء.. ماهي تهمتهم؟

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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اعتقلت مليشيا الحوثي، السبت 4 اغسطس/آب 2018م، عدد من العرسان المشاركين في العرس الجماعي الثاني بمنطقة «ملاح» التابعة لمديرية العرش محافظة البيضاء (وسط اليمن).



مصادر محلية أفادت لـ«مأرب برس»، بأن حملة الاعتقالات قادها مدير عام المديرية المعين من قبل الحوثيين «ماهر الطيري» والمشرف الامني للمليشيا بالمديرية.



وقالت بان «المليشيا حاصرت صباح السبت منازل العرسان في منطقة ملاح واختطفت أكثر من عشرة عرسان ولا زالت تلاحق البقية».

وأكدت المصادر ان «الاعتقال كان بذريعة إطلاق الرصاص في الهواء من قبل بعض الضيوف أثناء الاحتفال بالعرس الجماعي».



وأشارت الى انه وفي الوقت الذي كانت المليشيا تنفذ فيه حملة الاعتقالات، مر موكب تشييع أحد قتلاهم وهم يطلقون الرصاص في الهواء بشكل كثيف.



وكان أبناء منطقة ملاح، بمديرية العرش، احتفلوا امس بالعرس الجماعي الثاني لـ56 عريسا وعروس ، بدعم وتمويل من أهالي العرسان.