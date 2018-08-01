«علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على استكمال المهام الموكلة إليه

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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حث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، السبت 4 اغسطس/آب 2018م، قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمرعلى مضاعفة الجهود والجاهزية القتالية واستكمال المهام الموكلة اليه.

وفي مكالمة هاتفية للاطلاع على الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش ومتابعة سير العمليات العسكرية، أشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال تحرير مناطق محافظة الجوف والانتصارات التي يحققونها في ميادين العزة والبطولة والشرف.

من جانبه، أطلع قائد المنطقة العسكرية السادسة نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية وتنفيذ الخطط والمهام الميدانية، مشيرا إلى المعنويات القتالية العالية لأبطال الجيش وعزيمتهم على دحر الميليشيات الانقلابية الإيرانية.