اجتماع أمني بتعز يبحث استقرار الأمن في المحافظة

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 308

شدد اجتماع أمني في محافظة تعز، اليوم السبت4أغسطس/آب2018م، على ضرورة استقرار الوضع الأمني في المدينة والمناطق المجاورة لها.

وناقش الاجتماع برئاسة محافظ تعز الدكتور أمين محمود الأوضاع الأمنية في المحافظة وسبل الارتقاء بمستوى اداء الأجهزة والحملة الأمنية، وذلك حسب ما جاء بوكالة "سبأ".

وأكد المحافظ على ضرورة استقرار وضع الأمن باعتباره أولوية ملحة، مشددا على العمل بروح الفريق الواحد بهدف تلافي حدوث اية اختلالات أمنية.

وكانت السلطة المحلية زودت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بعشرات الأطقم بغرض تمكينها من ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في تعز.