اللواء أمين العكيمي في قصر المعاشيق بعدن .. وهادي ينتصر لمحافظة الجوف أرضا وانسانا .. تفاصيل لقاء من نوع أخر

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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شهد اليوم قصر المعاشيق "القصر الجمهوري" بمحافظة عدن لقاء تاريخي حسب توصيف بعض الحضور, ضم كل من الرئيس هادي بقيادة محافظة الجوف التي رأسها اللواء أمين العكيمي وقيادات السلطة المحلية والأمنية والواجهات الاجتماعية بالمحافظة .

وفي اللقاء خاطب الرئيس هادي قيادات محافظة الجوف قائلا " ارحب بكم وأحييكم جميعا يا ابناء الجوف ورجال اقليم سبأ ومن خلالكم وعبركم أحيي جميع ابناء المحافظة الذين هبوا لتحريرها من رجس ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وكسر شوكتهم".

ومضى الرئيس هادي مدافعا عن الموقف التاريخي والنضالي لأبناء محافظة الجوف قائلا " لقد تعمد البعض في السنوات الماضية على إظهار الجوف على غير وجهها الإيجابي امام العامة وعانت الجوف بسبب تلك الصورة التي كونت عنها وابنائها وأقصت من ابسط مقومات الحياه ومن كل حقوقها وعدم تمكين ابنائها من ادارتها وصناعة حاضرها ومستقبلها وظلمت كمحافظاتً اخرى بإثارة الثارات والاقتتال الداخلي لكن الْيَوْم الجوف وبفضل مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية الجديدة وبفضل ادارة ابنائها لها تظهر لكل اليمنيين الصورة الحقيقية لها صورة البنّاء والتنمية ،صورة النخوة والأصالة في الدفاع عن الارض والعرض واستقبال وايواء النازحين من مختلف المحافظات بما تجسده من مثال لليمن الاتحادي الجديد يمن البناء والعدالة والتنمية والمستقبل المنشود.

هذه الكلمات قوبلت بتصفيق حار من الحضور , تعبيرا عن تقديرهم وشكرهم للرئيس هادي , الذي أنتصر لمحافظتهم ارضا وأنسانا , كما ارتسمت الابتسامات العريضة على وجوه الحضور , سرورا بما سمعوه خلال كلمة الرئيس هادي تجاه محافظتهم وتاريخهم الذي تعرض للتشويه طيلة العقود الماضية.

وفي اللقاء وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية باعتماد مبلغ مليار ريال لاستكمال الاحتياجات الملحة والعاجلة بمحافظة الجوف في كل من قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والأمن وغيرها.

كما وجه خلال اجتماعه صباح اليوم بالقيادات التنفيذية والامنية بمحافظة الجوف باعتماد هيئة مستشفى الجوف واستكمال اعمال طريق الجوف حضرموت.

وطالب الرئيس ابناء الجوف بتجاوز التحديات والترفع عن احقاد الماضي والنظر بتفاؤل الى المستقبل والعمل على توحيد الصفوف وأنها الثارات والابتعاد عن المناكفات السياسية والقبلية واشاعة التسامح من اجل اليمن الاتحادي الجديد واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من مليشيا الحوثي الايرانيه أعداء الأمة والوطن والحث على تفقد ورعاية أسر الشهداء والجرحى الذين لهم الفضل الاول في تحقيق الانتصارات المتوالية .

وقدم المحافظ ووكيل المحافظة ومدير أمن المحافظة والقيادات التنفيذية وقادة المكونات ومنظمات المجتمع المدني ايجازا عن اوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لابنائها واضعين جملة من المتطلبات العاجلة التي وجه فخامة الرئيس بتذليلها.

وثمن محافظ الجوف الاهتمام والمواقف الأصيلة والمشرفة لفخامة الرئيس تجاه الجوف والوطن عامة والتي أعاد للجوف والوطن مكانته واعتباره وقدم من اجل ذلك وفِي سبيله التضحيات الجسام والمواقف الاصيلة التي ستظل على الدوام محط تقدير واعتزاز جميع ابناء الوطن.

واللقاء شدد الرئيس على أهمية مضاعفة الجهود من قبل قيادة المحافظة ومدراء الخدمات الاساسية بالتعاون مع المواطن وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لابناء المحافظة على مختلف المستويات.

وكان الوزراء المعنيين قدموا شرحا عن أداء مكاتب الوزارات في الجوف من خلال دعم الجوانب الصحية والتعليمية وتعبيد الطرق وتأهيل مشاريع المياه والخدمات الاساسية وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

حضر اللقاء ووكلاء محافظة الجوف ومدير الامن والقيادات التنفيذية والعسكرية والوجهاء وقادة فروع المكونات السياسية وبحضور وزراء المياه والبيئة الدكتور عزي شريم والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك ونائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي