لوليد بن طلال يعلن عن صفقة جديدة.. ما قيمتها؟

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، ، إتمام صفقة بمليار ريال سعودي (270 مليون دولار) بين شركة المملكة القابضة وشركة روتانا وشركة ديزر الفرنسية، التي تعمل في بث المحتوى السمعي على شبكة الانترنت، حسبما أفاد في حسابه على موقع "تويتر".

ووقع الأمير الوليد بن طلال اتفاقية حصرية طويلة الأجل، لتوزيع المحتوى السمعي لمجموعة روتانا من خلال شركة ديزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليشمل أسواق الترفيه سريعة النمو بما فيها السعودية والإمارات ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.

وقال إن استثمار شركة المملكة القابضة، ومجموعة روتانا في شركة ديزر وتوقيع العقد الحصري، سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا، وفرصة استثمارية متميزة لشركة المملكة القابضة، التي تستهدف استراتيجيتها الاستثمار في التقنيات الناشئة البارزة.

وتعد ديزر خدمة لبث المحتوى السمعي على الإنترنت، حيث تتيح لمستخدميها الاستماع إلى الموسيقى من العلامات المسجلة لديها عبر الإنترنت أو من دون اتصال، وتأسست في فرنسا ولديها 53 مليون أغنية، مع أكثر من 30 ألف قناة إذاعية، و14 مليون مستخدم نشط شهرياً.