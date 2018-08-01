اللواء أمين العكيمي في قصر المعاشيق بعدن .. وهادي ينتصر لمحافظة الجوف أرضا وانسانا .. تفاصيل لقاء من نوع أخر لوليد بن طلال يعلن عن صفقة جديدة.. ما قيمتها؟ انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. تعرف على أسعار الصرف «بن دغر» يقود محادثات في «عمَّان» ومصادر تكشف عن «لقاءات» ستحتضنها «لندن».. تفاصيل من هو الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل الذي بكته مأرب وودعته اليمن ؟ يمنيون يحاصرهم الحوثي «وسط البلاد» يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ ويناشدون الشرعية مسؤول حوثي يكشف موقف الجماعة من مشاورات جنيف القادمة و «الشرعية» غير متفائلة لهذه الأسباب دعت الحكومة الصيادين اليمنيين إلى عدم تجاوز المياه الإقليمية بطارية هاتفك 2%.. لا تنزعج..أطِل عمرها بـ5 خطوات مليون لغم حوثي في اليمن - أرقام مرعبة
أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، ، إتمام صفقة بمليار ريال سعودي (270 مليون دولار) بين شركة المملكة القابضة وشركة روتانا وشركة ديزر الفرنسية، التي تعمل في بث المحتوى السمعي على شبكة الانترنت، حسبما أفاد في حسابه على موقع "تويتر".
ووقع الأمير الوليد بن طلال اتفاقية حصرية طويلة الأجل، لتوزيع المحتوى السمعي لمجموعة روتانا من خلال شركة ديزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليشمل أسواق الترفيه سريعة النمو بما فيها السعودية والإمارات ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.
وقال إن استثمار شركة المملكة القابضة، ومجموعة روتانا في شركة ديزر وتوقيع العقد الحصري، سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا، وفرصة استثمارية متميزة لشركة المملكة القابضة، التي تستهدف استراتيجيتها الاستثمار في التقنيات الناشئة البارزة.
وتعد ديزر خدمة لبث المحتوى السمعي على الإنترنت، حيث تتيح لمستخدميها الاستماع إلى الموسيقى من العلامات المسجلة لديها عبر الإنترنت أو من دون اتصال، وتأسست في فرنسا ولديها 53 مليون أغنية، مع أكثر من 30 ألف قناة إذاعية، و14 مليون مستخدم نشط شهرياً.