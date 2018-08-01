«بن دغر» يقود محادثات في «عمَّان» ومصادر تكشف عن «لقاءات» ستحتضنها «لندن».. تفاصيل

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كشفت مصادر دبلوماسية، السبت 4 اغسطس/آب 2018م، عن مباحثات تجرى بين اللجنة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن دغر ونائب المبعوث الأممي معين شريم في العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت «عكاظ» عن المصادر قولها ان «المباحثات تناقش المقترحات المتعلقة بعودة المشاورات وآلية تنفيذ الهدنة المتوقع أن تبدأ مطلع سبتمبر/أيلول القادم ولمدة شهر قابلة للتجديد».

كما يتم مناقشة «خطوات بناء الثقة وحسن النوايا التي تستبق المفاوضات والمتمثلة في لجنة لتبادل الأسرى والمختطفين، مبادرة تسليم الحديدة ومينائها، ولجان التهدئة والإشراف على الهدنة وشكلها وأعداد المشاركين في المفاوضات وزمنها والخطوات الرئيسية لتنفيذ القرارات الدولية خصوصا القرار 2216»، بحسب المصادر ذاتها.

وأكدت المصار أن «الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على توضيح رؤيتها للحل الذي تقدمت به للأمم المتحدة الأسبوع الماضي»، مشيرة إلى أن «العاصمة البريطانية لندن ستحتضن أيضا، الأحد القادم 5 اغسطس/آب 2018م، لقاءات غير رسمية لسياسيين يمنيين من مختلف الأحزاب بإشراف أممي بهدف مساعدة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث في طرح الأفكار والرؤى وحشد الدعم لجهود السلام».

وأفادت بأن «اللقاءات التي نظمتها المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات «أيدايا»، بإشراف أممي امتداد للقاءات سابقة احتضنتها تونس وإيطاليا وبيروت».

وتوقعت المصادر أن يعود المبعوث الأممي إلى الرياض وصنعاء وعدن مجددا للتفاوض مع قيادات الميليشيا والشرعية حول تبادل الأسرى وتسليم الحديدة بشكل سلمي.

وكان غريفيث أعلن الخميس الماضي، موعد بدء مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سبتمبر/ أيلول المقبل في جنيف.