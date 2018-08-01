من هو الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل الذي بكته مأرب وودعته اليمن ؟

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل هو من

مواليد – 1959م - منطقة الرمسة– وادي عبيدة– محافظة مأرب.

تلقى تعليمه الأولي بالكتاتيب بمنطقة "الرمسة" مسقط رأسه على يد الأستاذعبدالله مبارك الصغير رحمه الله

درس الإبتدائية بالحزمة مديرية الوادي.

درس الإعدادية في مكة المكرمة– المملكة العربية السعودية.

درس الثانوية في المدينة المنورة– المملكة العربية السعودية.

تتلمذ على يد ثلة من مشائخ الحرم المكي والمدني كان أبرزهم:

الشيخ عبدالعزيز بن باز

الشيخ عطية محمدسالم مصري الجنسية

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موريتاني الجنسية

الشيخ أبو بكر الجزائري جزائري الجنسية

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد مصري الجنسية

الشيخ عبدالمحسن العباد

حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة عام 1986م من الجامعة الإسلامية– المملكة العربية السعودية من كلية الدعوة وأصول الدين بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وبترتيب الأول على الدفعة.

عاد إلى مأرب 1986وعمل مدرساً في معهد الفاروق بمنطقة كرى، مديرية الوادي– مأرب.

ثم عين وكيلاً لمعهد الفاروق 1989. ثم عين مديرا للمعهدعام 1990

أسس دار العلوم الشرعيةوكان مديرا لها عام 1991م.

أسس مدرسة الدار الخيرية 1995م.

أسس جمعية البر والتكافل الاجتماعي الخيرية 1996م.

أسس جمعية الضياء لتعليم القران الكريم وعلومه بمحافظة مأرب

أسس فرع جمعية الإصلاح في المحافظة.

أسس جمعية الأقصى بمأرب.

شارك بتأسيس جمعية الوادي التنموية.

شارك في تأسيس مؤسسة الرواد التنموية.

* كان أحد المؤسسين للتوجيه المعنوي للجيش الوطني

عضو جمعية علماء اليمن.

رئيس شورى التجمع اليمني للإصلاح بمأرب سابقا

رئيس الهيئة القضائية بالمكتب التنفيذي للإصلاح بمأرب .

*عضو الهيئة العليا لشورى الإصلاح باليمن.

رئيس دائرة التعليم بالمكتب التنفيذي للإصلاح بمأرب سابقا.

رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بالمكتب التنفيذي للإصلاح بمأرب.

عضو اللجنة التحضيرية لإصلاح مأرب.

المفتي الشعبي لمحافظة مأرب.

* مدير مدرسة الدار الأهلية.

رئيس جمعية البر والتكافل الاجتماعي الخيرية.

شارك في عدد من المؤتمرات العلمية والدعوية المحلية والدولية.

خطيب الجامع الكبير بمدينة مأرب عاصمة المحافظة.

مرجعية علمية وشرعية وتربوية واجتماعية وسياسية.

ملم بالأسلاف والأعراف القبلية .

داعية وخطيب ومصلح اجتماعي عرف بالتيسير والوسطية والاعتدال.

قاضي ومصلح اجتماعي وحاكم شرعي.

له بحث بعنوان "دفع الصائل" وهو بحث تخرجه من الجامعة.

باحث في التاريخ اليمني والتاريخ الإسلامي.

له بصمة تأثير على المستوى المحلي والوطني.

أيد ثورة الشباب الشعبية السلمية 2011م وله عدد من الخطب في ساحة مأرب.

شارك في تأسيس مطارح نخلا والسحيل، النواة الأولى لمقاومة الحوثي في مأرب 2014م.

زار جميع جبهات القتال في الجوف ونهم ومأرب والبيضاء وشبوة يشدُّ من أزر المقاتلين ويدعوهم إلى رص الصفوف ومواجهة الإنقلاب والتضحية من أجل الدين والوطن .

*وافاه الأجل يوم الجمعة 21ذي القعدة 1439هجرية الموافق 3اغسطس 2018م قبيل انطلاقه لإلقاء خطبة الجمعة في مسجده