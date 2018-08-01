من هو الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل الذي بكته مأرب وودعته اليمن ؟

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الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل هو من
الشيخ عبدالعزيز بن باز
الشيخ عطية محمدسالم مصري الجنسية
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موريتاني الجنسية
الشيخ أبو بكر الجزائري جزائري الجنسية
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد مصري الجنسية
الشيخ عبدالمحسن العباد
* كان أحد المؤسسين للتوجيه المعنوي للجيش الوطني
*عضو الهيئة العليا لشورى الإصلاح باليمن.
* مدير مدرسة الدار الأهلية.
زار جميع جبهات القتال في الجوف ونهم ومأرب والبيضاء وشبوة يشدُّ من أزر المقاتلين ويدعوهم إلى رص الصفوف ومواجهة الإنقلاب والتضحية من أجل الدين والوطن .
*وافاه الأجل يوم الجمعة 21ذي القعدة 1439هجرية الموافق 3اغسطس 2018م قبيل انطلاقه لإلقاء خطبة الجمعة في مسجده