اللواء أمين العكيمي في قصر المعاشيق بعدن .. وهادي ينتصر لمحافظة الجوف أرضا وانسانا .. تفاصيل لقاء من نوع أخر لوليد بن طلال يعلن عن صفقة جديدة.. ما قيمتها؟ انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. تعرف على أسعار الصرف «بن دغر» يقود محادثات في «عمَّان» ومصادر تكشف عن «لقاءات» ستحتضنها «لندن».. تفاصيل من هو الشيخ سعيد بن عبدالرحمن سعيد سهيل الذي بكته مأرب وودعته اليمن ؟ يمنيون يحاصرهم الحوثي «وسط البلاد» يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ ويناشدون الشرعية مسؤول حوثي يكشف موقف الجماعة من مشاورات جنيف القادمة و «الشرعية» غير متفائلة لهذه الأسباب دعت الحكومة الصيادين اليمنيين إلى عدم تجاوز المياه الإقليمية بطارية هاتفك 2%.. لا تنزعج..أطِل عمرها بـ5 خطوات مليون لغم حوثي في اليمن - أرقام مرعبة
اتهم مواطنون تحاصرهم مليشيات الحوثي في محافظة إب (وسط اليمن) ، اليوم السبت 4 اغسطس /آب 2018م ، الأمم المتحدة بالتواطؤ والصمت على جرائم الانقلابيين بحقهم.
واتهم الملتقي الوطني لأبناء محافظة إب، الامم المتحدة بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي والصمت على انتهاكاتها بحق ابناء منطقة الاهمول بحزم العدين (غرب إب) بوجه خاص وابناء المحافظة بشكل عام منذ أربع سنوات .
وطالب بيان صادر عن "الملتقى الوطني لأبناء إب" وصل مأرب برس نسخة منه « المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان إرسال لجنة لزيارة منطقة الأهمول والإطلاع على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين وفك الحصار الذي تطبقه مليشيا الحوثي على المنطقة منذ الجمعة الماضية» .
وأدان الملتقى ما يتعرض له أبناء منطقة الأهمول من تنكيل وتجويع وحصار واختطافات واستهداف للأطفال والنساء بالرصاص الحي من قبل المليشيات الحوثية.
وناشد البيان قادة الشرعية وفي مقدمتهم الرئيس هادي ونائبه الفريق الاحمر والحكومة الوقوف إلى جانب ابناء الاهمول وعدم تركهم لقمة سائغة للمليشيات الحوثية .
ودعاء البيان وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها أبناء الأهمول من قبل المليشيا الحوثية .