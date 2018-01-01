يمنيون يحاصرهم الحوثي «وسط البلاد» يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ ويناشدون الشرعية

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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اتهم مواطنون تحاصرهم مليشيات الحوثي في محافظة إب (وسط اليمن) ، اليوم السبت 4 اغسطس /آب 2018م ، الأمم المتحدة بالتواطؤ والصمت على جرائم الانقلابيين بحقهم.

واتهم الملتقي الوطني لأبناء محافظة إب، الامم المتحدة بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي والصمت على انتهاكاتها بحق ابناء منطقة الاهمول بحزم العدين (غرب إب) بوجه خاص وابناء المحافظة بشكل عام منذ أربع سنوات .

وطالب بيان صادر عن "الملتقى الوطني لأبناء إب" وصل مأرب برس نسخة منه « المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان إرسال لجنة لزيارة منطقة الأهمول والإطلاع على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين وفك الحصار الذي تطبقه مليشيا الحوثي على المنطقة منذ الجمعة الماضية» .

وأدان الملتقى ما يتعرض له أبناء منطقة الأهمول من تنكيل وتجويع وحصار واختطافات واستهداف للأطفال والنساء بالرصاص الحي من قبل المليشيات الحوثية.

وناشد البيان قادة الشرعية وفي مقدمتهم الرئيس هادي ونائبه الفريق الاحمر والحكومة الوقوف إلى جانب ابناء الاهمول وعدم تركهم لقمة سائغة للمليشيات الحوثية .

ودعاء البيان وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها أبناء الأهمول من قبل المليشيا الحوثية .