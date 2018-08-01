مسؤول حوثي يكشف موقف الجماعة من مشاورات جنيف القادمة و «الشرعية» غير متفائلة

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أعلنت مليشا الحوثي الانقلابية، السبت 3 اغسطس/آب 2018م، استعدادها للمشاركة في محادثات جنيف المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، رغم تشكيكها في جدية هذه المشاورات.



ونقلت وكالة «فرانس براس» عن سليم المغلس عضو المجلس السياسي (الجناح السياسي للحوثيين) قوله: «لا يمانع الحوثيون إجراء مثل هكذا مشاورات (...) للوصول الى إطار عام للمفاوضات، ولا مانع من السفر الى أي بلد محايد ليس من دول العدوان لإجراء مثل هكذا مشاورات».



وابدى «المغلس» شكوكا إزاء نتائج هذه المشاورات قائلا: «لا يوجد توجه جاد وحقيقي من دول العدوان نحو أي حلول سياسية، وإنما من باب الواجب وايضا لقطع كافة الذرائع لهذا العدوان نحن سنتعاطى مع أي مبادرة».



وكان المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث» أعلن أمام مجلس الامن الدولي مساء الخميس أنّ الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربين في هذا البلد إلى جنيف في 6 أيلول/سبتمبر، للبحث في إطار عمل لمفاوضات سلام.



والجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انها ستشارك في محادثات جنيف رغم انها «غير متفائلة» بنتائجها.