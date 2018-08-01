لهذه الأسباب دعت الحكومة الصيادين اليمنيين إلى عدم تجاوز المياه الإقليمية

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حذرت الحكومة اليوم السبت الصيادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية وعدم الاقتراب من سفن التحالف في ظل التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتهديدها للملاحة الدولية واستهدافها للسفن التجارية.
وأوضح بيان للحكومة أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تواجد زوارق الصيد في مناطق عمليات سفن قوات التحالف، يستغله الحوثيون في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ونبه البيان الصيادين من الخروج إلى خارج المياه الإقليمية وعدم الاقتراب من سفن التحالف، حرصاً على حياتهم ومنعاً لاستخدام المليشيا لقوارب الصيد كغطاءٍ لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في المياه الدولية.
ووجهت الحكومة وزارة الداخلية ووزارة الثروة السمكية ومختلف الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل بالتوجيهات وإرشاد الصيادين وتوعيتهم بالأماكن الآمنة للصيد بما يتيح لهم توفير لقمة العيش والحفاظ على سلامتهم في آن واحد .