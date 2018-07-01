مليون لغم حوثي في اليمن - أرقام مرعبة

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كشف المكتب الإعلامي للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، أن الميليشيات الحوثية زرعت مليون لغم في الأراضي اليمنية خلال ثلاث سنوات، خلفت 1194 من الضحايا الأبرياء حتى الآن، بينهم 216 طفلا، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإمارتية "وام".
وقال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع "مسام": "إن فرق مسام لنزع الألغام والموزعة على مناطق عدة باليمن تمكنت خلال أسبوعين فقط من انطلاق المشروع من نزع 919 لغما وعبوة ناسفة في كل من تعز والساحل الغربي وبيحان وعسيلان وصعدة وشبوة ومأرب".
واضاف «وهي في معظمها ألغام مضادة للآليات والأفراد ومحرمة دوليا ومن مصادر مختلفة، فضلا عن الألغام محلية الصنع أو الإيرانية المنشأ وعددها 288 لغما».
وأشار إلى تطوير الميليشيات في إطار استهدافها المدنيين الأبرياء وترويعهم، الألغام المضادة للمركبات وتحويلها إلى ألغام مضادة للأفراد ليتسنى لها استخدامها في مشروعها الطائفي التوسعي القائم على الإرهاب وتخويف الآمنين.