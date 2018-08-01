تحديد موعد المواجهة المرتقبة على بطولة العالم UFC بين ماكغريغور وحبيب

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أعلن رئيس منظمة رياضة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت، أن النزال الأقوى خلال فعاليات UFC 229 في لاس فيغاس سيكون بين الإيرلندي كونور ماكغريغور والروسي حبيب نور محمدوف.
وسيتواجه البطلان على ملعب "فيغاس غولدن نيتس" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر القادم.
وسيدافع حبيب خلال النزال عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة.
ولم يتجرع الروسي حبيب حتى الآن طعم الهزيمة في مسيرته الاحترافية، حيث حقق 26 انتصارا في 26 نزالا، فيما لدى خصمه الإيرلندي 3 هزائم مقابل 21 انتصارا في مسيرته الاحترافية.
وابتعد الإيرلندي منذ عامين عن حلبات ومنافسات UFC ليفقد لقبه كبطل للعالم في وزني الريشة، والخفيف، وذهب لرياضة الملاكمة، حيث واجه الأمريكي فلويد مايويدز وخسر النزال، لكنه كسب حوالي 100 مليون دولار.
ورغم محاولات إدارة ورئيس UFC لإقناعه بالعودة للحلبة والدفاع عن ألقابه، كان ماكغريغور يرفض العودة مما أدى لتجريده من لقبيه.