مسئول خليجي يطالب محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بحل مجلس التعاون الخليجي لهذا السبب

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، رسالة إلى كل من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة عاجلة بشأن قطر والتحالف العربي في اليمن.

وقال خلفان عبر حسابه على موقع "تويتر: "يفترض أن يكون التحالف العربي بديلا عن مجلس التعاون الخليجي، والحاجة اليوم كما ترونها تقوم على التحالف وليس على التعاون في أحلك الظروف. التعاون في الراحات، ولكن التحالف في كل الأوقات".

وأضاف خلفان: "ثبت أن التحالف أصح عن التعاون أيها القادة"، ليتساءل بعدها: "ما الفائدة من دولة في التعاون الخليجي لا أجدها معي في السراء والضراء.. وأجد دولة في التحالف العربي معي في السراء والضراء.. أيهما أفضل؟".

واعتبر أن تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى "تحالف، سيكون نقلة نوعية سياسية وعسكرية واقتصادية"، مضيفا: "تصور اليوم دولة كقطر عضو في مجلس التعاون.. مهزلة سياسية، لكن في التحالف من يخرج يخرج ومن يبقى يبقى، والمسيرة مستمرة لخدمة أمننا القومي العربي"، حسب تعبيره.

وقال نائب رئيس شرطة دبي: "اليوم السودان لنا أقرب حسا وتضحية وواقعا مليون مرة من قطر"، مختتما بقوله: "وقطر اللي نقول أهلنا يطعنوننا من كل صوب.. التحالف.. نعم.. مجلس التعاون لا.. والله إنه في الصالح العام".