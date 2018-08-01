مأرب تعلن الحرب على الدولار الخارج عن إطار سياسات البنك المركزي

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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أقرت لجنة مكلفة من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، خطة عملها لتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بإغلاق كافة محلات الصرافة العاملة في المحافظة بدون ترخيص.

وتتضمن الخطة التي اقرتها اللجنة المكونة من رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان، آليات واجراءات الضبط والاغلاق وفقا لإجراءات الضبط القضائي، والاحالة الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية مع المخالفين طبقا للقانون.

واشار الوكيل مفتاح الى ان هذا القرار وان جاء متأخرا من البنك المركزي الا انه مهم في سبيل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني الذي ينهار بفعل المضاربة غير العادلة والمشروعة بالريال اليمني امام العملات الصعبة الاخرى.

ولفت الدكتور مفتاح الى ان الانهيار الاخير للريال اليمني تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار كافة المواد الاساسية وغيرها ما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية الايرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي حياته.

ونوه الى ان الحرب الاقتصادية من خلال التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني ومؤسساته ونهب مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين والصناديق ونهب اموال المواطنين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، مثلت احدى اوجه الحرب التي تشنها هذه المليشيات على الشعب اليمني وبدعم ايراني.