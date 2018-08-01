"آس" الإسبانية تعلن خليفة "رونالدو" داخل ريال مدريد

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 196

أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع الشرط الجزائي للفرنسي "أنطوان غريزمان"، نجم الغريم التقليدي أتليتكو مدريد، والبالغ 200 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الملكي يرون في بطل العالم وهداف "الروخي بلانكوس"، خير تعويض لـ"كريستيانو رونالدو"، وعلى استعداد لمنحه تيشيرت رقم 7.

وتوج "غريزمان" الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي مع الاتليتي وحاز لقب هداف البطولة، كما فاز بكأس العالم مؤخرًا رفقة الديوك الفرنسية، مما جعله ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018.

يذكر أن "كريستيانو رونالدو" انتقل إلى يوفنتوس الإيطالى مقابل 117 مليون يورو، وحتى الآن لم تقم الإدارة بتعويض أفضل لاعب في العالم 5 مرات.