مأرب تعلن الحرب على الدولار الخارج عن إطار سياسات البنك المركزي ماذا يفعل القراصنة بكل كلمات المرور المسروقة على الإنترنت؟ التاجر حسين العلي الذي تحايل على الأمم المتحدة والتحالف والشرعية ودعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ البالستيه بهذه الحيل #عاجل هذه حقيقة وضع صورة "كين" على الجنيه الإسترليني روسيا تعلن إحباط 19 عملية إرهابية كانت تستهدف المونديال أردوغان يعلن عقوبات على وزيري العدل والداخلية الأمريكيين توجيهات رئاسية عاجلة تخص «الجوف» والرئيس يلتقي قيادة المحافظة - تفاصيل لقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا يكشف عن أعداد النساء في عضويته الرئيس يوجه باعتماد مبلغ ضخم لتغطية الاحتياجات الملحة والعاجلة بمحافظة الجوف عاجل : الحوثيون يقرون «بعدم مسئولية» طيران التحالف عن « مجزرة الحديدة» ومأرب برس ينشر صورا ودلائل تفضحهم - شاهد
أفاد تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن كوريا الشمالية لجأت إلى "زيادة هائلة" في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت أيضاً بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.
وفي التقرير الذي يقع في 62 صفحة وتم رفعه إلى مجلس الأمن، أدرجت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أيضاً انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لنظام كيم جونغ أون.
تجارة أسلحة عبر سوريا:
وذكر التقرير أن كوريا الشمالية أيضا "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب" الى ليبيا واليمن والسودان.
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".
وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
وأشارت اللجنة الى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط".
وأضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
حيل النفط
ويبقى نقل المنتجات البترولية الى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر "الوسيلة الرئيسية لتفادي العقوبات"، وتشارك في هذه العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير.
واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.