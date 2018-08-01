السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 343

تفاجأ جمهور كرة القدم بمختلف دول العالم، وفي بريطانيا بالتحديد، بتداول صور لورقة مالية من فئة 5 جنيه إسترليني، عليها صورة هداف نادي توتنهام ومنتخب إنجلترا، "هاري كين"، دون معرفة حقيقتها.

وأوضح الفنان البريطاني "غراهام شورت"، أنه قام بطباعة صورة "كين" على 6 ورقات مالية من فئة 5 جنيه إسترليني؛ تكريما له على الأهداف الستة التي سجلها مع منتخب إنجلترا في مونديال روسيا 2018.

وأكد "شورت" أنه تم طباعة فئة مالية لكل هدف سجله المهاجم الإنجليزي في مونديال روسيا.

وأضاف: "صنعت 6 ورقات مالية لكل هدف، الأولى لهاري كين والثانية للاتحاد الإنجليزي وأربعة لصرفها في بريطانيا وأيرلندا الشمالية كما فعلنا بالورقات المالية التي حملت صورة جين أوستن قبل سنوات".

كان "شورت" صنع في 2016 عدة ورقات مالية بفئة 5 جنيه إسترليني تحمل صورة الكاتبة "جين أوستن".

ويستعمل "شورت" إبر رفيعة للغاية لطبع الصور على الأوراق المالية التي تبقى صالحة للتداول طالما لم يتم المساس بشكلها الأصلي.

ووصلت القيمة السوقية لكل عملة تحمل صورة "كين" إلى 50 ألف جنيه إسترليني، في السوق السوداء.

وفاز "كين" بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في بطولة كأس العالم 2018، بعدما أحرز 6 أهداف ساهم من خلالهم في تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع.