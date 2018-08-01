روسيا تعلن إحباط 19 عملية إرهابية كانت تستهدف المونديال

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كشف معاون النائب العام الروسي، «ألكسندر بوكسمان»، عن إحباط 19 عملية إرهابية كانت تستهدف مونديال 2018.
وقال «بوكسمان»، خلال اجتماع الهيئة القيادية للنيابة العامة الروسية: «تم إحباط 19 عملا إرهابيا في مرحلة الإعداد والتحضير».
وأوضح أنه كان من المخطط القيام بتلك العمليات الإرهابية أثناء مونديال كأس العالم 2018.
ولم يكشف «بوكسمان» المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
كانت الحكومة الروسية أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها أجهضت 25 هجوما إرهابيا و70 محاولة ذات طابع إرهابي في 2017.