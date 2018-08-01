أردوغان يعلن عقوبات على وزيري العدل والداخلية الأمريكيين

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده قررت تجميد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين وذلك في رد على قرار أمريكي مماثل صدر قبل أيام بحق وزيرين تركيين.
وقال أردوغان في خطاب أمام الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، اليوم السبت: "سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إن وجدت".
وأضاف أردوغان: "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص القس "برانسون" لا تليق بشريك إستراتيجي".
وتابع أردوغان تعقيباً على العقوبات الأمريكية: "من يعتقدون أن بإمكانهم إجبار تركيا على التراجع من خلال لغة التهديد والعقوبات السخيفة لا يعرفون هذه البلاد وهذا الشعب (التركي)".
وكانت واشنطن قد أعلنت الأربعاء الماضي، نيتها فرض عقوبات على وزيري العدل التركي عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
وجرى حبس "برانسون" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.