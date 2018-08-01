حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا يكشف عن أعداد النساء في عضويته

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من النساء، بلغ 4 ملايين و600 ألف، مشيداً بدورهن في الحياة السياسية التركية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب "العدالة والتنمية"، اليوم السبت، بالعاصمة التركية أنقرة.
وأكّد أردوغان أن حزبه تعهّد بإنشاء تركيا الحديثة بمساعدة النساء، مشيرًا أن ذلك يظهر جليًا في شتى مناحي الحياة.
وأشار إلى ازدياد نسبة النساء العاملات في تركيا من 23 إلى 34 في المئة، منذ استلام الحزب مقاليد الحكم منذ 16 عامًا.
وأوضح الرئيس التركي، أن لدى حزب العدالة والتنمية 53 نائب سيدة في البرلمان، وهو ما لا يتوفر عند بقية الأحزاب السياسية التركية.
كما أشاد بدور النساء اللاتي أظهرن شجاعة وتضحية كبيرة في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.
وخص الرئيس التركي النساء في أراكان وإفريقيا وآسيا وسوريا اللاتي يعانين من الظلم والمآسي والحروب، بالسلام والدعاء.