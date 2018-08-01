الرئيس يوجه باعتماد مبلغ ضخم لتغطية الاحتياجات الملحة والعاجلة بمحافظة الجوف

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_سبأ

عدد القراءات 306

وجه فخامة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية باعتماد مبلغ مليار ريال لاستكمال الاحتياجات الملحة والعاجلة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والأمن وغيرها.

كما وجه خلال اجتماعه صباح اليوم بالقيادات التنفيذية والامنية بمحافظة الجوف بحضور المحافظ امين العكيمي ووكلاء المحافظة ومدير الامن والقيادات التنفيذية والعسكرية والوجهاء وقادة فروع المكونات السياسية وبحضور وزراء المياه والبيئة الدكتور عزي شريم والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك ونائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي باعتماد هيئة مستشفى الجوف واستكمال اعمال طريق الجوف حضرموت.

هذا وفي اللقاء استعرض فخامة الرئيس مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والانتصارات المتوالية التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الامارات لتحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية وهو ما بات وشيكاً لوضع حداً لمليشيات الظلام والكهنوت.



وأكد على أهمية مضاعفة الجهود من قبل قيادة المحافظة ومدراء الخدمات الاساسية بالتعاون مع المواطن وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لابناء المحافظة على مختلف المستويات.

وقال فخامة الرئيس "ارحب بكم وأحييكم جميعا يا ابناء الجوف ورجال اقليم سبأ ومن خلالكم وعبركم لجميع ابناء المحافظة الذين هبوا لتحريرها من رجس ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وكسر شوكتهم".



وأضاف " لقد تعمد البعض في السنوات الماضية على إظهار الجوف على غير وجهها الإيجابي امام العامة وعانت الجوف بسبب تلك الصورة التي كونت عنها وابنائها وأقصت من ابسط مقومات الحياه ومن كل حقوقها وعدم تمكين ابنائها من ادارتها وصناعة حاضرها ومستقبلها وظلمت كمحافظاتً اخرى بإثارة الثارات والاقتتال الداخلي لكن الْيَوْم الجوف وبفضل مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية الجديدة وبفضل ادارة ابنائها لها تظهر لكل اليمنيين الصورة الحقيقية لها صورة البنّاء والتنمية ،صورة النخوة والأصالة في الدفاع عن الارض والعرض واستقبال وايواء النازحين من مختلف المحافظات بما تجسده من مثال لليمن الاتحادي الجديد يمن البناء والعدالة والتنمية والمستقبل المنشود.

وخاطب فخامة الرئيس ابناء الجوف ومنهم وعبرهم الى باقي المحافظات بتجاوز التحديات والترفع عن احقاد الماضي والنظر بتفاؤل الى المستقبل والعمل على توحيد الصفوف وأنها الثارات والابتعاد عن المناكفات السياسية والقبلية واشاعة التسامح من اجل اليمن الاتحادي الجديد واستكمال تحرير ما تبقى من محافظاتكم من مليشيا الحوثي الايرانيه أعداء الأمة والوطن والحث على تفقد ورعاية أسر الشهداء والجرحى الذين لهم الفضل الاول في تحقيق الانتصارات المتوالية .

وقدم المحافظ ووكيل المحافظة ومدير أمن المحافظة والقيادات التنفيذية وقادة المكونات ومنظمات المجتمع المدني ايجازا عن اوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لابنائها واضعين جملة من المتطلبات العاجلة التي وجه فخامة الرئيس بتذليلها.

وثمن محافظ الجوف الاهتمام والمواقف الأصيلة والمشرفة لفخامة الرئيس تجاه الجوف والوطن عامة والتي أعاد للجوف والوطن مكانته واعتباره وقدم من اجل ذلك وفِي سبيله التضحيات الجسام والمواقف الاصيلة التي ستظل على الدوام محط تقدير واعتزاز جميع ابناء الوطن.

وكان الوزراء المعنيين قدموا شرح عن أداء مكاتب الوزارات في الجوف من خلال دعم الجوانب الصحية والتعليمية وتعبيد الطرق وتأهيل مشاريع المياه والخدمات الاساسية وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي