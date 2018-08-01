3 نقاط نسفت مبادرة الحديدة - الشرعية تعلن «موتها» ومؤشرات «حسم عسكري»

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 721

قال مسئول في الشرعية اليمنية ، الجمعة ، 4 اغسطس/ آب 2018م ان مقترح الحديدة مات ، وان الحوثيين اعترفوا بأنهم قراصنة.

وقال السفير اليمني في واشنطن والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين اعترفوا بأنهم قراصنة عندما أعلنوا ما سموه هدنة من طرف واحد.

واكد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «مقترح الحديدة مات»، معللاً ذلك بـ3 نقاط؛ أولها أن «المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لم يحصل على شيء من الحوثيين باستثناء فقرة واحدة من مقترحه رغم ملاحظاتنا عليه؛ وهي - بحسب بن مبارك- سماحهم للأمم المتحدة بدور في إدارة الميناء، ولم يتجاوبوا معه مطلقاً.

واضاف «الحوثيون لم يقدموا أي تنازل في الحديدة. ولقد روجوا مقترحه وزعموا بأنهم معه».

وتحدث بن مبارك عن النقطة الثانية وهي «إيرادات الحديدة»، حيث ان المقترح الأممي يقول إن الإيرادات يجب أن تذهب لفرع البنك المركزي في الحديدة التابع لمقر البنك المركزي في عدن لغرض المساهمة في دفع مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية.

لكن الحوثيين يقولون لا، ويريدون أن تذهب الواردات إلى فرع البنك المركزي في الحديدة ثم إلى صنعاء، وعملياً لا تقدم في هذه المسألة ولا جديد في موقفهم.

وتمثلت النقطة الثالثة في تعليلات الدكتور بن مبارك في «إدارة ميناء الحديدة». إذ يقول إن «الحوثيين ذكروا بأنهم يسمحون للأمم المتحدة بإدارة الميناء مع الإداريين في الميناء، لكنهم لم يتحدثوا عن انسحاب فعلي من الميناء أو لقواتهم، وقالوا إنهم لن يتدخلوا، فماذا تعني هذه المسألة؟ الموظفون الأمميون سيكونون مدنيين بلا قوة تقيهم الاعتداء في أي وقت».

ومن شأن فشل جهود الامم المتحدة بشأن مبادرة الحديدة ، زيادة مؤشرات الحسم العسكري ، وطرد الحوثيين بالقوة.