ادلة تثبت تورط الحوثي في «مجزرة الحديدة» - السعودية ترسلها الى مجلس الامن والصليب الاحمر يتحدث عن «طبيعة الانفجارات»

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ارسلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت 4 اغسطس / آب 2018م، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، رسالة إلى مجلس الأمن، تعرض فيها أدلة على تورط ميليشيات الحوثي في استهداف مستشفى الحديدة ومواقع مدنية أخرى، الخميس.

وقالت المملكة ان الحوثيين استهدفوا المدنيين بقذائف هاون، مطالبة المجلس باتخاذ إجراءات فورية ضد الميليشيات لنزع ترسانتها من الأسلحة وتطبيق القرارات ذات الصلة.

وكان الناطق باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، قد أورد، الجمعة، أدلة تثبت تورط الحوثيين في استهداف المدنيين في محافظة الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات أطلقت قذائف الهاون من مقر الأمن المركزي على المستشفى، بالتزامن مع إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن بالوضع في #اليمن.

كما دان المالكي استهداف الحوثيين مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بالهجوم الذي راح ضحيته عشرات المدنيين، مؤكداً عدم شن مقاتلات التحالف أية ضربات جوية على المدينة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 55 مدنياً قتلوا جراء قصف في مدينة الحديدة، الخميس، بينما أصيب 170 آخرون بجروح، مشيرة إلى أن ظروف الانفجارات مجهولة.

كما أشار بيان للصليب الأحمر إلى أن الضحايا سقطوا عندما هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مأهولة بالسكان في المدينة، بما في ذلك سوق السمك والمنطقة المحيطة بمستشفى الثورة.