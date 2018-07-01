اعلان «مهم» من «ارامكوا السعودية» بشأن نقل النفط عبر «باب المندب»

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اعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 4اغسطس/آب 2018م ، استئناف نقل النفط الخام عبر مضيق باب المندب.
وقال التلفزيون السعودي نقلا عن شركة ارامكو " انه وبدءا من اليوم سيتم استئناف نقل النفط الخام عبر مضيق باب المندب.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في الـ26 من شهر يوليو الماضي، إن المملكة قررت تعليق نقل شحنات النفط عبر باب المندب بأثر فوري عقب تعرض ناقلتي نفط لقصف صاروخي من قبل جماعة الحوثيين.
وأضاف الفالح أن شركة أرامكو علقت بشكل فوري إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة عبر المضيق آمنة.
وكانت ناقلتين عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تعرضتا لهجوم حوثي ايراني في البحر الأحمر، وتحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية.