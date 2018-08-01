شاهد أول ظهور لوالدة أسامة بن لادن ..وماذا قالت عن ابنها وكيف كانت حياته؟ 18قتيلا بتحطم مروحية روسية ألاعيب الحوثي المتكررة مقتل خبيرين من «حزب الله» في صرواح غريفيث في متاهة طرق مسار السلام .. دوران في حلقة مفرغة وعجز في تجاوز مرحلة التمهيد لجمع الفرقاء تقرير سرى يكشف المستور .. هذه الدولة تحاول بيع أسلحة للحوثيين آبل تحقق رقمًا قياسيًا بعد أن كانت على حافة الإفلاس «جيسوس» يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2023 الذهب عند أدنى مستوياته منذ آذار 2017م الجنس الناعم وحرب التجسس والاستخبارات بين روسيا والامريكان ... حسناء جديدة في مهمة خاصة
قتل 18 شخصا عند تحطم مروحية في طريقها إلى محطة للنفط في شمال سيبيريا صباح اليوم (السبت)، على ما أعلنت موسكو.
وقالت وزارة النقل الروسية إن المروحية من طراز «مي8» تحطمت عند اصطدامها بحمولة مروحية ثانية بعيد إقلاعها وعلى متنها 15 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن المروحية الثانية حطت بأمان وأن الحادثة وقعت في ظروف جوية «عادية».