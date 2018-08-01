18قتيلا بتحطم مروحية روسية

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 صباحاً / أ ف ب (موسكو)

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قتل 18 شخصا عند تحطم مروحية في طريقها إلى محطة للنفط في شمال سيبيريا صباح اليوم (السبت)، على ما أعلنت موسكو.

وقالت وزارة النقل الروسية إن المروحية من طراز «مي8» تحطمت عند اصطدامها بحمولة مروحية ثانية بعيد إقلاعها وعلى متنها 15 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن المروحية الثانية حطت بأمان وأن الحادثة وقعت في ظروف جوية «عادية».