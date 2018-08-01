السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات خاصة

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قالت صحيفة"البيان" الاماراتية أن الحوثيون يمارسون الاعيب مملة ومتكررة كلما ضاق عليهم الخناق، وزادت عليهم الهجمات، وسقط ضحايا من أفرادها، وفرّ آخرون من الميدان، فتذهب قياداتها إلى إعلان استعدادها للهدنة والحوار والاستجابة لمبادرات السلام، وهذا ما فعلته أخيراً بعد انقضاء المهلة التي توقفت فيها عملية تحرير ​الحديدة​ لإعطاء الفرصة للمبعوث الأممي الذي أفشل الحوثيون مهمته، ورفضوا طلب الانسحاب، وأيضاً بعد الغضب الدولي من الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في ​المياه​ الدولية، فذهبت تعلن عن "مبادرة للسلام" بموجبها ستقوم بوقف الهجمات في ​البحر الأحمر​ لمدة محددة".

ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان"ألاعيب الحوثي المتكررة" الى أن "​الحوثيين​ استشعروا نفاد صبر المجتمع الدولي والتوجه لفرض الحل السياسي وإنهاء سيطرتها على ميناء الحديدة، ولهذا ذهبوا يستبقون الأحداث بهذا الإعلان الفارغ من أي محتوى حقيقي للسلام، ولا يبالون بأحوال الشعب ​اليمن​ي المأساوية، بينما تتحمل ​الإمارات​ و​السعودية​ المسؤولية الكاملة تجاه الأشقاء اليمنيين، ويستمر سيل المساعدات من الإمارات لمختلف المدن والمناطق في اليمن، وهو الأمر الذي شهد به مبعوثو ​الأمم المتحدة​ الذين أشادوا بحجم المساعدات الإماراتية، التي استفاد منها حتى الآن نحو 15 مليون مواطن يمني، هذا بينما يمارس الحوثي ألاعيبه وأكاذيبه بتوجيهات مباشرة من ​إيران​".