ألاعيب الحوثي المتكررة مقتل خبيرين من «حزب الله» في صرواح غريفيث في متاهة طرق مسار السلام .. دوران في حلقة مفرغة وعجز في تجاوز مرحلة التمهيد لجمع الفرقاء تقرير سرى يكشف المستور .. هذه الدولة تحاول بيع أسلحة للحوثيين آبل تحقق رقمًا قياسيًا بعد أن كانت على حافة الإفلاس «جيسوس» يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2023 الذهب عند أدنى مستوياته منذ آذار 2017م الجنس الناعم وحرب التجسس والاستخبارات بين روسيا والامريكان ... حسناء جديدة في مهمة خاصة بعد خسوف القمر.. كسوف للشمس وعاصفة تضرب الأرض تعز.. كتائب «أبو العباس» تقتل طفلين
قالت صحيفة"البيان" الاماراتية أن الحوثيون يمارسون الاعيب مملة ومتكررة كلما ضاق عليهم الخناق، وزادت عليهم الهجمات، وسقط ضحايا من أفرادها، وفرّ آخرون من الميدان، فتذهب قياداتها إلى إعلان استعدادها للهدنة والحوار والاستجابة لمبادرات السلام، وهذا ما فعلته أخيراً بعد انقضاء المهلة التي توقفت فيها عملية تحرير الحديدة لإعطاء الفرصة للمبعوث الأممي الذي أفشل الحوثيون مهمته، ورفضوا طلب الانسحاب، وأيضاً بعد الغضب الدولي من الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في المياه الدولية، فذهبت تعلن عن "مبادرة للسلام" بموجبها ستقوم بوقف الهجمات في البحر الأحمر لمدة محددة".
ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان"ألاعيب الحوثي المتكررة" الى أن "الحوثيين استشعروا نفاد صبر المجتمع الدولي والتوجه لفرض الحل السياسي وإنهاء سيطرتها على ميناء الحديدة، ولهذا ذهبوا يستبقون الأحداث بهذا الإعلان الفارغ من أي محتوى حقيقي للسلام، ولا يبالون بأحوال الشعب اليمني المأساوية، بينما تتحمل الإمارات والسعودية المسؤولية الكاملة تجاه الأشقاء اليمنيين، ويستمر سيل المساعدات من الإمارات لمختلف المدن والمناطق في اليمن، وهو الأمر الذي شهد به مبعوثو الأمم المتحدة الذين أشادوا بحجم المساعدات الإماراتية، التي استفاد منها حتى الآن نحو 15 مليون مواطن يمني، هذا بينما يمارس الحوثي ألاعيبه وأكاذيبه بتوجيهات مباشرة من إيران".