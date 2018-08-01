مقتل خبيرين من «حزب الله» في صرواح

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أفاد الجيش الوطني اليمني بمقتل خبراء من «حزب الله» اللبناني بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في صرواح، بمحافظة مأرب، في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

ونقل موقع الجيش الوطني الإلكتروني «سبتمبر.نت» عن رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة، العميد دكتور صادق المخلافي، أن «غارات جوية استهدفت غرفة عمليات خاصة بالميليشيات الانقلابية في منطقة بيت جعبل، في جبهة صرواح، وأدت إلى مصرع اثنين من خبراء ميليشيا (حزب الله) مع عدد آخر من عناصر ميليشيا الحوثي»، طبقاً لما أكده الجيش.

وقال المصدر إن «خبيري (حزب الله) كانا في مهمة إشراف وتدريب لعناصر ميليشيا الحوثي».

جاء ذلك في الوقت الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات محافظة البيضاء، وسط اليمن، في معاركهم مع الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.