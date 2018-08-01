تقرير سرى يكشف المستور .. هذه الدولة تحاول بيع أسلحة للحوثيين

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قال تقرير سرى للأمم المتحدة أمس الجمعة،كوريا الشمالية تحاول بيع أسلحة إلى الحوثيين فى اليمن.
وأشار التقرير إلى أن بيونج يانج لم توقف برامجها النووية والصاروخية فى خرق لعقوبات الأمم المتحدة .
وقُدم هذا التقرير الذى أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
وقال التقرير إن التعاون العسكرى المحظور بين كوريا الشمالية وسوريا "مستمر بلا انقطاع"، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية فى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.