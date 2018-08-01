آبل تحقق رقمًا قياسيًا بعد أن كانت على حافة الإفلاس

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سجلت شركة آبل رقمًا قياسيًا عبر وصولها إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، وبذلك تكون أول شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة السوقية، بعد أن كانت على حافة الإفلاس قبل 21 عامًا، حيث كانت الشركة الرائدة حاليًا في وادي السليكون تعاني في عام 1997 من منافسة شركة من قبل شركة مايكروسوفت وشركائها الكثيرين في مجال سوق أجهزة الحاسب الشخصية، وقال ستيف جوبز Steve Jobs، المؤسس المشارك لشركة آبل حينها إن الشركة استغنت عن ثلث موظفيها.

وضمنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون فوزها بسباق التريليون دولار بعد أن ارتفعت أسهمها إلى 207 دولار أمريكي، وذلك بعد يومين من إعلان الشركة عن أحدث نتائج أعمالها الربعية، وكان صعود شركة آبل من حافة الإفلاس إلى الشركة الأكثر قيمة في العالم، بمثابة قفزة هائلة في مجال الأعمال التجارية، حيث تميزت الشركة بالابتكار السريع، إلى جانب مجموعة من المنتجات التي حققت نجاحًا كبيرًا، وسلاسل توريد تغطي العالم.

وساعدها هذا الأمر في تخفيض تكاليف الإنتاج، مما يعني تصنيع كميات هائلة من الأجهزة المتطورة، وترافق هذا الصعود القوي بظهور العديد من الجدالات، حيث أدى استخدام آبل بشكل متزايد للمصنعين الخارجيين المتواجدين في الصين إلى ظهور انتقادات مفادها أنها تستغل العمال ذوي الأجور المتدنية في بلدان أخرى وتسرق وظائف التصنيع من الأمريكيين.

وكان ستيف جوبز أشهر شخصية في مجال التكنولوجيا عندما توفي في عام 2011، وقال آفي تيفانيان Avie Tevanian، رئيس البرامج السابق لشركة آبل، والذي انضم إلى الشركة في عام 1997: “هل يمكن لأي شخص أن يتخيل حدوث ذلك”، وأضاف: “كنا نأمل أن نجعل الشركة ناجحة للغاية وقيمة للغاية، ولكن لا أظن أننا كنا نعتقد أنها قد تصل لما وصلت إليه اليوم، ولا أظن أن ستيف فكر فيما وصلت إليه اليوم”.

وتأسست شركة آبل في عام 1976 كشركة صناعة أجهزة حواسيب رخيصة وصغيرة وبسيطة، وبحلول الثمانينيات كانت الشركة واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، لكن في عام 1985، تمت الإطاحة بستيف جوبز، وعانت الشركة خلال السنوات التالية من عدم قدرتها على المناورة في سوق الحواسيب الشخصية الذي ساعدت على ابتكاره.