«جيسوس» يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2023

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات

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قال مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الجمعة)، إن مهاجمه غابرييل جيسوس مدد عقده لمدة عامين ليظل مع النادي حتى العام 2023م.

وأحرز مهاجم البرازيل البالغ من العمر 21 عاماً 24 هدفاً في 53 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى سيتي في كانون الثاني (يناير) 2017 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الموسم الماضي.



وأبلغ جيسوس موقع سيتي على الانترنت: «يمكن أن أقول إن أفضل قرار اتخذته في حياتي كان الانضمام إلى مانشستر سيتي لأنني منذ وجودي هنا أتطور كلاعب وشخص».

وأضاف: «لعب بيب دوراً كبيراً في توقيعي والنادي أيضاً. سيتي ناد ضخم ويكبر يوما بعد يوم لذا أردت توجيه الشكر للجميع».



وعاد جيسوس، الذي شارك مع البرازيل في كأس العالم التي اختتمت الشهر الماضي، إلى المران مع سيتي هذا الأسبوع استعداداً لمباراة درع المجتمع أمام تشيلسي بطل كأس الاتحاد الانكليزي بعد غد.