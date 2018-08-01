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التجمع اليمني للاصلاح

طقم حوثي بتمويه شرطة يختطف إحدى الفتيات من أمام السفارة السعودية بصنعاء

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- خاص
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أقدمت عددا من العناصر المسلحة التابعة للمليشات الحوثية يوم امس الجمعة على اختطاف إحدى الفتيات من امام السفارة السعودية بصنعاء وسط غموض عن مسببات عملية الاختطاف .

وقال وزير الثقافة السابق خالد الرويشان في منشور له على حسابه الخاص "فيسبوك" تابعة "مأرب برس" بأن شهود أعيان أكدوا له بأن مسلحين بزي يمني ومعهم طقم شرطة بتمويه نجده اقدموا على اختطاف فتاة من أمام السفارة السعودية بصنعاء .. واصفا ما أقدمت عليه المليشيات بالتفاهة .. ودعا الرويشان في منشورة المليشيات إلى سرعة إطلاق سراح الفتاة

 
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