بعد خسوف القمر.. كسوف للشمس وعاصفة تضرب الأرض تعز.. كتائب «أبو العباس» تقتل طفلين تحذير من موجة كوليرا جديدة تجتاح اليمن قوات التحالف تكشف عن نوعية السلاح التي استخدمته المليشيات لقصف مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة الصين تهدد الولايات المتحدة والبيت الأبيض يرد الحوثيون يتوسلون «التحالف» ويطالبون بـ«رد التحية» «الاصلاح» ينعي «سهيل» ويعتبر رحيله «خساره فادحة على الحزب والوطن» ريال مدريد يضع شرطا "خرافيا" للسماح برحيل مودريتش الحكومة الشرعية تعلن مسبقا فشل «محادثات جنيف» وتكشف السبب كم يطلب ريال مدريد مقابل التخلي عن مودريتش؟
قتل، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، طفلين شقيقين إثر تعرضهما لحادثة دهس وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
سكان محليون أفادوا لـ«مأرب برس»، بأن «مدرعة تابعة لكتائب أبو العباس، دهست طفلين شقيقين أثناء قطعهما شارع فرعي أمام مصلى النساء في جامع المظفر، بالمدينة القديمة».
وأكدوا ان «الطفلين لقوا حتفهما على الفور، فيما غادر سائق المدرعة المكان دون أن يلتفت إلى الضحايا».