تعز.. كتائب «أبو العباس» تقتل طفلين

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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قتل، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، طفلين شقيقين إثر تعرضهما لحادثة دهس وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

سكان محليون أفادوا لـ«مأرب برس»، بأن «مدرعة تابعة لكتائب أبو العباس، دهست طفلين شقيقين أثناء قطعهما شارع فرعي أمام مصلى النساء في جامع المظفر، بالمدينة القديمة».

وأكدوا ان «الطفلين لقوا حتفهما على الفور، فيما غادر سائق المدرعة المكان دون أن يلتفت إلى الضحايا».