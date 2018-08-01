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التجمع اليمني للاصلاح

تحذير من موجة كوليرا جديدة تجتاح اليمن

السبت 04 أغسطس-آب 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، أن اليمن قد يتعرض لموجة جديدة وكبيرة من حالات الكوليرا، ودعت إلى أفساح المجال أمام حملات التلقيح في مختلف المحافظات.

وقال مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة بيتر سلامة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «لقد واجهنا موجتين كبيرتين من تفشي الكوليرا في السنوات الأخيرة وللأسف الظاهرة التي نلاحظها منذ أيام وأسابيع تفيد بأننا قد نواجه قريباً موجة ثالثة كبرى».

وأوضح سلامة أن المنظمة ستقود حملة لتلقيح أكثر من 500 ألف شخص، ستبدأ غداً (السبت) وتنتهي الإثنين القادم.

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