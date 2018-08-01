الصين تهدد الولايات المتحدة والبيت الأبيض يرد

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أكدت الحكومة الصينية، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، استعدادها لفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أمريكيّة مستوردة بقيمة 60 مليار دولار في السنة، في حين تشدد واشنطن الضغوط على بكين، ما يهدد بتصعيد الخلاف التجاري بين القوتين الإقتصاديتين.
وأفادت وزارة التجارة الصينية أن هذه الرسوم تاتي رداً على تهديد البيت الأبيض مؤخراً بزيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، وهو ما نددت به بكين باعتباره «ابتزازاً».
وأوضحت الوزارة في بيان أن فرض هذه الرسوم الجمركية المشددة الجديدة رهن بتحركات الولايات المتحدة.
ورد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو محذراً الصين بأن الولايات المتحدة عازمة على المضي أبعد من ذلك.