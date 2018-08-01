الحوثيون يتوسلون «التحالف» ويطالبون بـ«رد التحية»

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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دعا رئيس «العلاقات الخارجية» لدى جماعة الحوثيين نائب وزير الخارجية في «حكومة الانقلاب» الحوثية حسين العزي، حكومة الشرعية إلى «التجاوب مع هدنة وقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر» التي أعلنتها الجماعة.

وكتب العزي على «تويتر»: «ننصح الطرف الآخر بسرعة المبادرة إلى رد التحية بمثلها وتجنب قراءات مغلوطة».

وكان رئيس «اللجنة الثورية العليا» للجماعة محمد علي الحوثي، عرض «هدنة» لوقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر، قابلة للتمديد في حال أوقف الجيش والتحالف عملياتهما هناك.