«الاصلاح» ينعي «سهيل» ويعتبر رحيله «خساره فادحة على الحزب والوطن»

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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نعى حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، رحيل رئيس دائرته القضائية الشيخ العلامة سعيد عبدالرحمن سهيل.

وفي بيان النعي الذي اطلع عليه «مأرب برس»، قال اصلاح مأرب ان «الفقيد ليحتسب عند الله رجلاً من خيرة الرجال وعلماً من الأعلام التي قل نظيرها، عُرف من خلال مسيرته الصادقة وعطائه الكبير عالما ومربيا ومُصلحا اجتماعيا وداعية خير وصاحب يد بيضاء في أعمال الخير والإحسان».

وأضاف: «وقد كان الفقيد صاحب تجربة فريدة جمعت بين السياسي المنفتح والقيادي الواعي والفاعل، وكان في حياته العلمية والعملية ناجحا ومثابراً حظي باحترام كل من عرفوه على اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم».

وأكد ان «الوطن خسر قامة وطنية معروفة بنضالاتها وإسهاماتها الوطنية الكبيرة، وخسرت محافظة مأرب الأبية بشكل خاص أحد رجالها الصادقين الأوفياء».

واختتم بيان النعي بالقول: «إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يعزي والد الفقيد وأسرته وذويه فإنه يعبر عن حزنه العميق لرحيل أحد قياداته المخلصين الصابرين، ويعتبر رحيله في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد خسارة فادحة على الحزب والوطن كافة».