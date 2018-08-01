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ريال مدريد يضع شرطا "خرافيا" للسماح برحيل مودريتش

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد والمُقربين من النجم الكرواتي لوكا مودريتش ينكرون الشائعات التي تشير لقرب انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه رغم اهتمام إنتر ميلان الإيطالي بضم مودريتش إلا أن ريال مدريد لا يرغب بسماع أي عرض حيث يعتبر أن نجمه الكرواتي عنصر أساسي في المشروع الجديد لجولين لوبيتيجي، لدرجة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يؤكد أن الاحتمال الوحيد لترك أفضل لاعب في مونديال روسيا يرحل هو دفع 750 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن ظروف مودريتش مختلفة عن تلك التي حدثت مع كريستيانو رونالدو، فالبرتغالي هو الذي طلب من وكيله مغادرة النادي الملكي، لكن في ريال مدريد يؤكدون على التزام مودريتش بالبقاء في صفوف المرينغي.

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