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التجمع اليمني للاصلاح

الحكومة الشرعية تعلن مسبقا فشل «محادثات جنيف» وتكشف السبب

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات
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أفاد مسؤول في الحكومة اليمنية، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، بأن السلطة المعترف بها دوليا ستشارك في محادثات جنيف التي دعت اليها الامم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل رغم انها «غير متفائلة» بنتائجها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله: «سنذهب ولكننا غير متفائلين».

وأضاف: «الجانب الحكومي غير متفائل بهذه المشاورات في ظل عدم وضوح الموقف وعدم نجاح المبعوث الأممي في إقناع الميليشيات بالانسحاب من (مدينة) الحديدة ومينائها دون قتال».

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