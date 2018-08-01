الأحمر اليمني يفوز على نظيره العراقي بهدفين في بطولة غرب آسيا للناشئين

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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فاز منتخب الناشئين الوطني لكرة القدم على نظيره العراقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس غرب آسيا.

وتفوق الأحمر الصغير خلال المباراة أداء ونتيجة رغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ، بعد سيطرة وفرص ضائعة, وفي الشوط الثاني تمكن منتخبنا من ترجمة أفضليته وسيطرته بهدفين بتوقيع سهيل الصلوي وعبد الرحمن علي.

وبهذا الفوز يضع الأحمر الصغير أول ثلاث نقاط له في البطولة ليأتي في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف بعد المنتخب الهندي الذي فاز في الجولة الأولى على نظيره الأردني برباعية نظيفة .

وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى أمام اليابان أقوى فرق البطولة بهدف وحيد مساء أمس الأول.

ويخوض المنتخب مباراته المقبلة في إطار البطولة أمام الهند مساء الثلاثاء القادم قبل أن يختتم مبارياته في هذه البطولة مساء الجمعة بمواجهة المنتخب الأردني المضيف.

التي تجمع خمسة منتخبات هي إلى جانب منتخبنا منتخبات اليابان والعراق والهند والأردن المستضيف في مجموعة واحدة.

جدير بالذكر أن بطولة غرب آسيا تقام في الأردن خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من أغسطس الحالي بمشاركة خمسة منتخبات هي اليمن والأردن واليابان والعراق والهند, وتأتي في إطار استعدادات منتخبنا لنهائيات كأس أمم آسيا المقبلة التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 20 من سبتمبر وحتى السابع من أكتوبر القادمين.