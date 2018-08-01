الحوثيون يوجهون تهديدا جديدا لدول التحالف يصل إلى تحت الأرض وكل الأهداف ...

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 1992

بعد تجاهل دول التحالف كلية لدعوات التي حاول الحوثيون إيصالها في الدعوة إلى وقف تحرير محافظة الحديدة , ولم تلقى مبادرتهم سوى السخرية من الشارع اليمني والخليجي , صعد اليوم الجمعية الحوثيون خطابهم التهديدي تجاه دول التحالف في حال عدم قبولهم بالهدنة التي أعلنوا عنها من جانب واحد اليومين الماضيين , حيث قال المدعو محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى " اللجنة الثورية العليا بإنه "عندما يرفض التحالف "الأعداء" أي توجه للسلام فسترفع البنادق بوجههم".

وأضاف خلال كلمة له في تظاهرة رصدها "مأرب برس " تحمل بعنوان "بدمائنا نصون أعراضنا" في العاصمة اليمنية صنعاء بأنهم قادرن على الوصول الى كل الأهداف العسكرية والحيوية لدول التحالف حتى لو كانت تحت الأرض.

وأضاف متوعدا دول التحالف بقولة "قواتنا قادرة على ضرب كل الأهداف الحيوية والعسكرية للأعداء".

كما أشاد الحوثي محمد علي بقوله " فلتدخل السعودية و الإمارات إلى مجلس الأمن ولتتحدث بعدها أنها دول إقليمية، إن أرادوا الاستمرار في القتال فإن أبناءنا مستمرون في القتال ولا يمكن أن نقبل بذل أعراضنا".

كما أشاد الحوثي بالموقف الروسي والصيني وقال أنه كان مشرفاً في مجلس الأمن أما الكويت فقال أنها تتحدث باسم السعودية".