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محافظ تعز يشيد بالملاحم البطولية ﻷفراد الجيش الوطني في جبهات الشقب والعروس

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات
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أشاد محافظ تعز الدكتور أمين محمود بجهود وبطولات أفراد الجيش الوطني في القطاع السادس للواء 22 ميكا وفي جبهات الشقب والعروس وكافة جبهات تعز الذين يسطرون أروع الملاحم في سبيل تأمين المحافظة

 


واطلع المحافظ خلال ل تفقده اليوم موقعي جبل العروس والتلكس بجبل صبر على أوضاع جبهة الشقب ، وأهمية موقعها الاستراتيجي الهام ومعنويات المقاتلين الذين يسطرون اروع الملاحم البطولية في مواجهة مليشيات الموت والدمار الحوثية

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