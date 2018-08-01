كم يطلب ريال مدريد مقابل التخلي عن مودريتش؟ الحوثيون يوجهون تهديدا جديدا لدول التحالف يصل إلى تحت الأرض وكل الأهداف ... بيان عاجل من إثيوبيا بشأن "الإمارات ضيعت الإسلام" محافظ تعز يشيد بالملاحم البطولية ﻷفراد الجيش الوطني في جبهات الشقب والعروس الليرة التركية تعيش وضعا كارثيا لهذا السبب الإمارات تعلق على قرار التحكيم الدولي بشأن خلافها مع جيبوتي واشنطن تتراجع تجاه تركيا .. والخارجية الأمريكية توضح التقارب لماذا يبني النحل خلاياه بشكل سداسي وليس أي شكل آخر؟ فضيحة دولية للحوثيين .. ضحيتها أكثر من 170 قتيل وجريح قدمهم الحوثيون قربانا في الحديدة كوريا الجنوبية ترصد 3 ملايين يورو لجذب مدرب جديد
أشاد محافظ تعز الدكتور أمين محمود بجهود وبطولات أفراد الجيش الوطني في القطاع السادس للواء 22 ميكا وفي جبهات الشقب والعروس وكافة جبهات تعز الذين يسطرون أروع الملاحم في سبيل تأمين المحافظة
واطلع المحافظ خلال ل تفقده اليوم موقعي جبل العروس والتلكس بجبل صبر على أوضاع جبهة الشقب ، وأهمية موقعها الاستراتيجي الهام ومعنويات المقاتلين الذين يسطرون اروع الملاحم البطولية في مواجهة مليشيات الموت والدمار الحوثية