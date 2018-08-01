واشنطن تتراجع تجاه تركيا .. والخارجية الأمريكية توضح التقارب

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، كان بنّاءً.
وذكرت ناورت في بيان خطي خاص حول اللقاء، أن الوزيرين “تناولا العديد من الموضوعات، وكان لقاءً بنّاءً”، وذلك على هامش الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأشارت إلى أن الوزيرين متفقان على بذل المزيد من الجهد من أجل حل الخلافات العالقة بين البلدين.
وخلال الـ 15 يوما الأخيرة، جرت 4 اتصالات هاتفية بين جاويش أوغلو وبومبيو، كان آخرها الأربعاء الماضي بناء على طلب الجانب الأمريكي.
وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى قضايا متعددة، في مقدمتها التطورات في سوريا، وتسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية، وتسليم مقاتلات “إف 35” لتركيا، وقضية القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم بتركيا في قضايا تجسس وإرهاب.